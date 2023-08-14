Медведев испытал нейросеть "Яндекса" и заподозрил компанию в нелояльности

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поэксперементировал с искусственным ителлектом и задался вопросом о лояльности компании "Яндекс".

Фото: Официальный аккаунт Медведева ВК https://vk.com/dm

Медведев рассказал, что попытался сгенерировать изображение с помощью ИИ "Шедеврум", однако результат его удивил.

"Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет", — написал экс-президент России в своём Telegram-канале.

Российский политик без проблем получил картинку по запросу "русский с автоматом в руках", а вот просьбу создать изображение на тему "украинец с автоматом в руках" нейросеть проигнорировала, сообщив, что данный запрос не соответсвует политике приложения.

Медведев признался, что не знает, как к этому относиться. Он нашёл в этом положительные и отрицательные моменты.

"Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", — выразил своё мнение Дмитрий Анатольевич.

Ранее Дмитрий Медведев дополнил свой пост картинкой, сгенерированной нейросетью.

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