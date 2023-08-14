Во время строительных работ в Москве экскаватор откопал предмет, похожий на зубы динозавра

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

На стройплощадке подземной парковки в столичном районе Митино был обнаружен неопознанный предмет, имеющий внешний вид, напоминающий зубы динозавра. Об этом информирует Телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.

Фото: https://www.khl.com/Excavators/1000260.category

Сообщается, что вызов о необычной находке поступил в службу экстренной помощи "112" приблизительно в 13:40. В процессе земельных работ в жилом комплексе "Митинский лес" экскаватор обнаружил неопознанный объект, который свидетели события определили как зубы и чешуя динозавра. На данный момент проводятся дополнительные исследования для определения точной природы найденных предметов.

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