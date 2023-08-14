Onet: Польские туристы сбежали с пляжей Балтийской косы из-за их близости к России

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Сезон отпусков в городе Пяски на польской части Балтийской косы в этом году столкнулся со значительными сбоями, в первую очередь из-за опасений поляков по поводу отдыха на пляжах, расположенных недалеко от границы с Россией. Польский новостной портал Onet обратил внимание на заметную нехватку посетителей на пляжах косы.

Фото: petla-zulaw .pl

Как арендодатели, так и туристы отмечают снижение числа людей, посещающих Пяски, по сравнению с предыдущими сезонами. Факторы, способствующие этому снижению, включают неблагоприятную погоду, рост цен и предполагаемые риски, связанные с близостью к России.

Туристка по имени Юстина поделилась своим опытом изменения планов на отпуск из-за тревожной близости пляжей Пяски к российской границе. При этом другие отдыхающие, которых журналист портала встретил непосредственно на пляже, заявили, что ездят сюда постоянно и "России не боятся".

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