В Узбекистане с 1 ноября пенсии наличными будут выдаваться по отпечатку пальца

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Начиная с 1 ноября 2023 года узбекские пенсионеры смогут получать свои пенсии и пособия наличными с помощью процесса аутентификации по отпечаткам пальцев. Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве экономики и финансов Узбекистана объявил об этом событии.

Фото: kun .uz

В соответствии с новой системой граждане смогут получить доступ к своим пенсиям и пособиям, отсканировав свой отпечаток пальца на специализированном планшете. Ожидается, что этот процесс значительно ускорит распределение средств, сократив требуемое время примерно наполовину.

В случаях, когда отпечаток пальца не совпадает с базой данных, которую ведет Агентство персонализации, физические лица все равно могут получать свои выплаты, подписавшись в реестре пенсий и пособий, как уточняет пенсионный фонд.

В настоящее время в Узбекистане пенсионеры, выбравшие безналичную выплату пенсий, получают свои средства, зачислением на карты. Другие получают свои пенсии через уполномоченные организации в помещениях органов местного самоуправления.

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