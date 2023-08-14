Цены на майонез могут подняться на 12%

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Цены на майонез вырастут из-за роста цен на основные ингредиенты, такие как яйца и сливочное масло, на 5-12%.

Фото: youtube.com

Производители уведомляют розничных продавцов о предстоящем с 21 августа повышении цен на майонез и некоторые другие соусы. Причиной этих корректировок является рост расходов, связанных с ключевыми компонентами. Эффект также распространится на продукты, предназначенные для ресторанного рынка, при этом ожидается, что индексация цен достигнет 12%.

В предыдущих обсуждениях Алексей Кабанов, диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание", подчеркивал питательную ценность майонеза. Несмотря на повышенное содержание жира, майонез, приготовленный по качественным рецептам, считается полезным продуктом. Это объясняется тем, что в его основе содержатся растительные масла, которые способствуют оптимальному функционированию различных систем организма.

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