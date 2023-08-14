Депутат Верховной Рады Украины Мазурашу обвинил правительство в оттоке населения из страны

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу выступил с заявлением, в котором предъявил правительству обвинение в оттоке населения, а также в том, что уехавшие украинцы не желают возвращаться в свою страну.

Фото: u-f.ru

Парламентарий проинформировал о последних подсчётах, свидетельствующих о том, что число населения государства могло сократиться даже до 20 миллионов, сообщают корреспонденты "Украинских новостей". И связано это не только с вооружённым конфликтом.

"Этому (оттоку населения — прим. ред.) способствуем и мы, как власть, — подчеркнул Мазурашу. — Эмоциональными и немудрыми решениями и действиями".

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