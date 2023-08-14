Киев завершил установку трезубца на статую "Родина-мать"

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Рабочие завершили установку герба Украины с трезубцем на монументе "Родина-мать" в Киеве, заменив ранее демонтированный герб СССР. В Telegram-каналах появились фото и видео, демонстрирующие недавно установленный трезубец на щите, который держит статуя, символизирующая Родину.

Фото: ria .ru

По словам Ростислава Карандеева, исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины, цель состояла в том, чтобы завершить установку трезубца ко Дню независимости, отмечаемому 24 августа. Герб СССР будет сохранен в музее.

Инициатива заменить герб СССР на памятнике Родине-матери трезубцем, совпадающим с эмблемой, изображенной на малом государственном гербе Украины, возникла после 2015 года. Демонтаж герба СССР был завершен 1 августа, за которым последовала установка трезубца 5 августа.

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