Киев завершил установку трезубца на статую "Родина-мать"

Рабочие завершили установку герба Украины с трезубцем на монументе "Родина-мать" в Киеве, заменив ранее демонтированный герб СССР. В Telegram-каналах появились фото и видео, демонстрирующие недавно установленный трезубец на щите, который держит статуя, символизирующая Родину.
По словам Ростислава Карандеева, исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины, цель состояла в том, чтобы завершить установку трезубца ко Дню независимости, отмечаемому 24 августа. Герб СССР будет сохранен в музее.
Инициатива заменить герб СССР на памятнике Родине-матери трезубцем, совпадающим с эмблемой, изображенной на малом государственном гербе Украины, возникла после 2015 года. Демонтаж герба СССР был завершен 1 августа, за которым последовала установка трезубца 5 августа.
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