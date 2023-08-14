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В Китае почти 180 руководителей больниц задержали силовики по подозрению в коррупции

1:43
Общество

В рамках важной антикоррупционной инициативы Китай за последние несколько недель задержал 176 руководителей медицинских учреждений. Эта акция является частью широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией в секторе здравоохранения, о чем сообщает газета Global Times.

В Китае почти 180 руководителей больниц задержали силовики по подозрению в коррупции
Фото: REX/Shutterstock

С середины июля китайские власти провели задержания руководителей больниц в более чем 20 регионах страны. Эти регионы включают восточные провинции Шаньдун и Цзянсу, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе и муниципалитет Тяньцзинь на северо-востоке. Эта продолжающаяся кампания описывается как "широкомасштабная и наиболее активная" попытка бороться с коррупцией в сфере здравоохранения.

Согласно материалам газеты, в этом году провинция Шэньси в Китае получила 2521 сообщение о коррупции в секторе здравоохранения, что привело к расследованиям, в которых участвовали 937 человек.

Эксперт в области здравоохранения Чжун Чуньмин подчеркнул, что коррупция в медицинском секторе представляет собой серьёзную проблему, которая подрывает доверие к системе здравоохранения Китая. Эти коррупционные действия часто приводят к неправильному распределению медицинских ресурсов, отвлекая средства от их предполагаемой цели — ухода за пациентами. Недавний пример подчеркивает серьезность проблемы: в провинции Хунань было начато расследование после жалоб девяти сотрудников на заведующего отделением больницы. Сообщается, что эти нарушения привели к трагической гибели двух пациентов.

 

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Коррупция в Китае, Аресты и Казнь чиновников, Шокирующие факты
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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