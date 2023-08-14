Аэрофлот намерен повысить заработную плату примерно на 20% примерно для 90% своих сотрудников. Сергей Александровский, генеральный директор группы "Аэрофлот", сообщил об этом в интервью газете "Ведомости".
Корректировки заработной платы коснутся различных отделов, включая поддержку наземного транспорта, управление авиационной безопасностью, планирование и управление производственной деятельностью, технические подразделения и многое другое. Это увеличение затронет почти 90% сотрудников Аэрофлота, а в производственных подразделениях оно составит величину до 20%.
Примечательно, что с октября тарифы на лётные часы пилотов планируется увеличить на 25%.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.