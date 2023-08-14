"Аэрофлот" повысит зарплату 90% сотрудников

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Аэрофлот намерен повысить заработную плату примерно на 20% примерно для 90% своих сотрудников. Сергей Александровский, генеральный директор группы "Аэрофлот", сообщил об этом в интервью газете "Ведомости".

Фото: ya.ru

Корректировки заработной платы коснутся различных отделов, включая поддержку наземного транспорта, управление авиационной безопасностью, планирование и управление производственной деятельностью, технические подразделения и многое другое. Это увеличение затронет почти 90% сотрудников Аэрофлота, а в производственных подразделениях оно составит величину до 20%.

Примечательно, что с октября тарифы на лётные часы пилотов планируется увеличить на 25%.

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