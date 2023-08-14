В Орловской области на месте взорванного храма установили поклонный крест

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В Урицком районе Орловской области был установлен новый поклонный крест. По случаю праздника Смоленской иконы Божией Матери на том месте, где в прошлом был разрушен храм, был установлен поклонный крест. Церемония состоялась в селе Дашково Урицкого района. Недавно установленный поклонный крест стоит недалеко от того места, где 80 лет назад когда-то стоял Смоленский храм. Первоначальный храм был разрушен отступавшими нацистами 3 августа 1943 года.

Фото: официальный сайт Украинской Православной Церкви

Инициативой по созданию новой православной святыни в Дашково руководил благотворитель Александр Харламов при поддержке местных фермеров, предпринимателей и сельских жителей. Святыня увековечивает историю разрушения Смоленской церкви, военные сражения в этом районе и жителей деревни Дашково, сохранивших свою веру.

Церемонию освящения Поклонного креста совершил протоиерей Петр Рыбак, настоятель Свято-Никитского храма в селе Солнцево Орловского муниципального района. Отец Пётр передал свои наилучшие пожелания жителям Дашково, вознеся молитвы об их здоровье, процветании и заступничестве Пресвятой Богородицы.

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