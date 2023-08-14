В Каменске-Уральском мероприятие на Аллее Славы в честь павших бойцов СВО остановили полицейские. Траурное действо назвали "несанкционированным собранием".
Как сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня", на место возложения венков прибыли 15 полицейских и 5 автомобилей.
Мероприятие организвал один из участников спецоперации на Украине, ранее судимый за тяжкие преступления. Он намеревался с друзьями "почтить память погибшим в ходе СВО на территории Украины".
Мужчина объяснил, что они были предупреждены о возможных проблемах, однако "не могли братьев своих бросить, которые погибли". В итоге всё закончилось шествиями с флагами по аллее. Полиция выписала организатору мероприятия предостережение.
Ранее полиция задержала осквернителя могил участников СВО в Сосногорске.
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