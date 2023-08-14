В Бурятии змея заползла прямо в дом, где находились дети

В минувшее воскресенье, 13 августа, в один из жилых домов Гусиноозерска пробралась змея. Инцидент произошел на улице Фрунзе. Как сообщается на странице сообщества "Весь Гусиноозерск", в доме в это время находилась вся семья с детьми.
"Змею обнаружили только тогда, когда кто-то случайно на нее наступил. После сильного испуга ее положили в пакет и выбросили", — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, до этого случая они никогда не видели змей на своем участке.
"Теперь они думают, как быть дальше, может быть, под домом или где-то поблизости находится целое гнездо змей", — выразили свои опасения жители.
Напомним, что на прошлой неделе также сообщалось, что Гусиноозерск буквально атаковали летучие мыши. Причем несколько этих существ залетели в одну из квартир пятиэтажного дома.
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