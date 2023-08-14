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Таксисты Тюмени готовиться к серии забастовок

0:48
Общество

Российские таксисты готовятся устроить серию забастовок против нового закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ".

Таксисты Тюмени готовиться к серии забастовок
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Так, согласно информации, водители сервисов из Тюмени заявили, что закон навредит не только перевозчикам, но и самим пассажирам.

"Для этого хотят провести "ленивую забастовку". То есть, в час пик массово не выйдут на работу. Это приведёт к росту цен на поездки для пассажиров. Такие забастовки водители планируют проводить несколько дней подряд", — сообщает URA.RU.

Закон предполагает ряд изменений в работе перевозчиков. Так, за руль не пустят водителей с непогашенной судимостью и если у них есть более трёх неоплаченных штрафов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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