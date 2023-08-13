​Югорчанин обокрал спящего знакомого и купил себе автомобиль

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи. В совершении преступления подозревается 20-летний местный житель. По версии следствия, он похитил у своего знакомого более 500 000 рублей, пока тот спал, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Сургутскому району.

Фото: Фото с официального сайта

"Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что познакомился с потерпевшим через общих друзей. В разговоре с новым знакомым он узнал о накоплениях на банковском счете потерпевшего. Через несколько дней, употребляя спиртные напитки, знакомый уснул. Подозреваемый разблокировал телефон спящего по отпечаткам пальцев и через банковское приложение перевел денежные средства себе", — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что похищенные деньги местный житель использовал для совершения покупок в Интернете и приобретения автомобиля.

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