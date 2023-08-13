Росстат подсчитал стоимость обеда из котлет и пюре

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Средняя стоимость обеда из мясной котлеты и картофельного пюре в июле достигла 254,54 руб. и стала максимальной с июня прошлого года. Для приготовления примерно двух порций пирожков с картофельным пюре потребуется 400 г мясного фарша, куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 г сливочного масла, 25 миллилитров растительного масла, свежая зелень и соль, говорится в расчетах РИА "Новости" на основе данных Росстата.

Фото: архив

Почти год назад этот же набор ингредиентов можно было приобрести за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость колебалась, снижаясь до начала текущего года и постепенно повышаясь, достигнув в июле 254,54 руб. В предыдущем месяце стоимость этого набора ингредиентов составляла 254,31 рубля, а в начале года — 247,01 рубля.

Среди ингредиентов, необходимых для приготовления "пирожков с картофельным пюре", яйца подорожали на 12 копеек до 7,85 рубля, а картофель — на 0,084 рубля до 18,53 рубля. Остальные ингредиенты за месяц подешевели незначительно, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.

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