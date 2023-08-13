Педагог из Крыма заявила на священника за неправильные проповеди

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Преподавательница из Крыма обратилась в правоохранительные органы с жалобой на священнослужителя, обвинив его в поддержке Украины.

Фото: Pixabay. com

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", победитель конкурса на лучшего педагога Севастополя написала заявление на священника, служащего в Храме святых Двенадцати апостолов в Балаклаве.

Женщине проведи батюшки показались неправильными. Священник, по её словам, призывал свою паству поддерживать Украину. Теперь священнослужителя проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси.

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