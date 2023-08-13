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Путин назвал строительную отрасль локомотивом национальной экономики

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Общество

На официальном портале Кремля опубликовали текст поздравления президента РФ Владимира Путина строителей с профессиональным праздником, ежегодно отмечаемым во второе воскресенье августа.

Путин назвал строительную отрасль локомотивом национальной экономики
Фото: РИА Новости

Глава государства акцентировал внимание на том, что строительная отрасль России продолжает демонстрировать эффективность, невзирая на непростую ситуацию. Это определяют во многом стабильность и устойчивость отечественного рынка труда, который по праву можно называть одним из локомотивов экономики страны.

Путин напомнил об уверенном росте объёмов строительства жилья. Тенденция сформирована, по словам президента, благодаря активному внедрению разработок ведущих инженеров и передовых технологий, а также грамотным управленческим решениям.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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