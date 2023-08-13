Умерла Наталья Королёва, дочь великого учёного

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Скончалась выдающаяся личность — Наталья Королева, дочь великого основоположника отечественной пилотируемой космонавтики, Сергея Королева. Ей было 88 лет.

Фото: historyrussia .org/polemika/intervyu-s-istorikami/intervyu-s-docheryu-legendarnogo-konstruktora-sergeya-koroleva.html

Наталья Королева является наследницей великой династии Королевых. Ее отец, Сергей Королев, стоял у истоков создания российской космонавтики, заложив основы для путешествий человека в космос. Наталья Королева сделала значительный вклад в развитие этой отрасли, продолжая семейную традицию великих достижений.

Прощание с Натальей Королевой намечено на 15 августа. Это будет временем для воспоминаний о ее жизни и достижениях. Отпевание пройдет в уважении к ее вкладу в космонавтику и медицину, и оно соберет людей, которых она вдохновила.

Помимо своей прочной связи с космонавтикой, Наталья Королева была выдающимся медиком. Она была высококвалифицированным хирургом, обладателем степени доктора медицинских наук и опытным педагогом. Она оставила неизгладимый след в медицинской сфере, работая в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина и НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. В 1982 году она получила звание профессора Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова.

Наталья Королева не только внесла вклад в медицину и космонавтику, но и активно делилась своими знаниями и опытом. В ее активе более 200 научных работ и несколько книг, в которых она раскрывает свое видение развития космических исследований, а также делилась воспоминаниями о своем отце.

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Наталия Королёва, дочь Сергея Павловича Королёва, рассказывает о своем отце