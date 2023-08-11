В Херсонской области жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин

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Глава посёлка Лазурный Херсонской области Александр Дудка объяснил, что власти РФ не будут выдавать инсулин обладателям украинского паспорта, не принявшим гражданства России.

Фото: Fotofom.ru/ Коммерсантъ

В Херсонской области перестали выдавать инсулин гражданам Украины, которые до сих пор противятся получению российского паспорта.

"Медицинские препараты, приобретаемые из бюджета РФ, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых", — цитирует слова представителя руководителя администрации посёлка Лазурный Telegram-канал "Осторожно, новости".

Дудка также предупредил родителей, которые перестали водить детей в школы после взятия Херсонской области под конроль России, об административной ответственности .

Ранее сообщалось, что в Херсонской области у местного жителя нашли склад с оружием.

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