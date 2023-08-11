Глава посёлка Лазурный Херсонской области Александр Дудка объяснил, что власти РФ не будут выдавать инсулин обладателям украинского паспорта, не принявшим гражданства России.
В Херсонской области перестали выдавать инсулин гражданам Украины, которые до сих пор противятся получению российского паспорта.
"Медицинские препараты, приобретаемые из бюджета РФ, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых", — цитирует слова представителя руководителя администрации посёлка Лазурный Telegram-канал "Осторожно, новости".
Дудка также предупредил родителей, которые перестали водить детей в школы после взятия Херсонской области под конроль России, об административной ответственности .
Ранее сообщалось, что в Херсонской области у местного жителя нашли склад с оружием.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После длительного периода молчания российские страницы брендов Audi, Volkswagen и Skoda наконец-то вернулись к активным публикациям.