Таджикистан проверит условия жизни мигрантов в России

Важным шагом, направленным на повышение качества жизни трудовых мигрантов, стало направление властями Таджикистана оперативных групп в пять крупных городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу.
В соответствии с указаниями правительства Таджикистана были созданы специальные рабочие группы, основной задачей которых является ознакомление с условиями жизни трудовых мигрантов в России. Этим группам также поручено проведение информационно-разъяснительных программ среди трудовых мигрантов.
В состав этих групп входят представители различных министерств, что обеспечивает комплексный подход к решению проблемы трудовой миграции. Личная заинтересованность Президента Эмомали Рахмона в этом процессе и его контроль над ним еще раз подчеркивают серьезность проблемы.
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