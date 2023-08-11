Таджикистан проверит условия жизни мигрантов в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Важным шагом, направленным на повышение качества жизни трудовых мигрантов, стало направление властями Таджикистана оперативных групп в пять крупных городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу.

Фото: pxhere. com

Изучение условий жизни трудовых мигрантов

В соответствии с указаниями правительства Таджикистана были созданы специальные рабочие группы, основной задачей которых является ознакомление с условиями жизни трудовых мигрантов в России. Этим группам также поручено проведение информационно-разъяснительных программ среди трудовых мигрантов.

Контроль со стороны президента

В состав этих групп входят представители различных министерств, что обеспечивает комплексный подход к решению проблемы трудовой миграции. Личная заинтересованность Президента Эмомали Рахмона в этом процессе и его контроль над ним еще раз подчеркивают серьезность проблемы.

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