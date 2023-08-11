Система здравоохранения Петербурга в ближайшие пять лет получит более 1,5 трлн рублей на развитие

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В ближайшие пять лет система здравоохранения Санкт-Петербурга получит значительное увеличение финансирования из городского бюджета, которое превысит сумму в 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: Правда.Ру

Модернизация здравоохранения Санкт-Петербурга

Документ был принят в соответствие с государственной программой "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге", в соответствии с бюджетом города на 2023 год и на плановый период с 2024 по 2025 год. Кроме того, в программу введены дополнительные мероприятия, рассчитанные на 2028 год, и исключены мероприятия, запланированные на 2022 год. Согласно госпрограмме, в период с 2023 по 2028 год объем финансирования развития здравоохранения в городе составит более 1,5 трлн рублей.

Стратегические цели и инициативы

Согласно официальным сообщениям, развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге предполагает широкий подход, включающий ряд региональных инициатив, направленных на повышение качества жизни пожилых людей. Это и развитие педиатрической помощи, и оптимизация системы первичной медико-санитарной помощи, и модернизация фундаментальных структур здравоохранения, и борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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