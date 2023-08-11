Двухфакторная аутентификация аккаунта на Госуслугах будет обязательной с 1 октября

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Двухфакторная аутентификация является самым простым способом защиты аккаунта на Госуслугах. Её подключили уже 22 млн пользователей. Однако с 1 октября данный метод защиты станет обязательным для всех.

Фото: http:// minsvyaz.ru

Смысл двухфакторной аутентификации состоит в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта, отмечается в Telegram-канале Минцифры России.

Для подключения аутентификации на Госуслугах необходимо зайти в свой профиль, далее выбрать "Безопасность", затем — "Вход в систему". После этого следует активизировать опцию "Вход с подтверждением" и ввести свой номер телефона, на который придёт сообщение для входа.

"С 1 октября второй фактор будет обязательным для входа на веб-версию Госуслуг и в заново установленные мобильные приложения", — отметили в ведомстве.

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