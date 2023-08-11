Телеведущая Анна Монгайт* призналась, что стыдится говорить, что она из России

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Телеведущая Анна Монгайт* объяснила, почему русские за границей скрывают то, что они приехали из России.

Фото: https://nyafoto.ru/

Монгайт* опубликовала объёмный пост, в котором рассказала, что она идентифицирует себя уроженкой Одессы, у которой Израиль — историческая родина. Она призналась, что несмотря на то, что прожила большую часть жизни в Москве, ей неприятно рассказывать о российском гражданстве.

"Но пока я говорю, внутренне сжимаясь, что я из России", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Монгайт отметила, что ей не хочется каждый раз объяснять свою политическую позицию.

Она обратила внимание на то, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож тоже вычеркнул Россию из своего резюме

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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