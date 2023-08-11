Собчак ответила на заявления телеведущей Монгайт*: в остальной России нет тот народ живёт — плохонький

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак прокомментировла заявление телеведущей Анны Монгайт*, которая призналась, что предпочитает скрывать своё российское гражданство за границей.

Фото: rg.ru

Собчак обратила внимание на откровение Монгайт*, в котором она объяснила, что жила в "адекватной" и "параллельной" России. а сейчас "сжимается", когда ей приходится говорить, что она из России.

"Очередной хорошей русской стыдно быть русской, быть не может", — отреагировала журналистка на пост в социальных сетях Анны Монгайт.

Собчак не понравилось то, что из заявления телеведущей напрашивается вывод о том, что в России не тот народ живёт — "плохонький, быдло".

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.