Ксения Собчак прокомментировла заявление телеведущей Анны Монгайт*, которая призналась, что предпочитает скрывать своё российское гражданство за границей.
Собчак обратила внимание на откровение Монгайт*, в котором она объяснила, что жила в "адекватной" и "параллельной" России. а сейчас "сжимается", когда ей приходится говорить, что она из России.
"Очередной хорошей русской стыдно быть русской, быть не может", — отреагировала журналистка на пост в социальных сетях Анны Монгайт.
Собчак не понравилось то, что из заявления телеведущей напрашивается вывод о том, что в России не тот народ живёт — "плохонький, быдло".
* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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