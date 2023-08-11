Wildberries тестирует новый логотип

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Интернет-магазин Wildberries приступил к испытаниям своего нового логотипа, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Газета.Ru

"Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте", — поделились представители Wildberries.

В новой версии логотипа применяется иной шрифт для написания названия платформы: он обладает более плавными линиями, а буквы в логотипе выполнены строчным начертанием.

"Производится исключительно тестирование: о какой-либо полномасштабной смене бренда речи на данном этапе не идет", — дополнили в компании.

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