Интернет-магазин Wildberries приступил к испытаниям своего нового логотипа, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте", — поделились представители Wildberries.
В новой версии логотипа применяется иной шрифт для написания названия платформы: он обладает более плавными линиями, а буквы в логотипе выполнены строчным начертанием.
"Производится исключительно тестирование: о какой-либо полномасштабной смене бренда речи на данном этапе не идет", — дополнили в компании.
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