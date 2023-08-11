Психолог Ийя Лемман подтвердила RostovGazeta, что чем больше психического напряжения возникает на работе, тем вероятнее человек начнет подчиняться своим инстинктам.
"Однако тот, кто не хочет идти на поводу у своего начальника — не сделает это ни при каких обстоятельствах. Но есть же и те, у кого проскальзывает мысль: "А почему бы и нет?" В этом случае девушки рассчитывают на карьерный рост, на улучшение достатка. Но это лишь иллюзия", — подчеркивает Ийя Лемман.
Собеседница добавляет, что история полна примеров отношений между секретарями и их начальниками, и почти все они заканчивались эмоциональными травмами для женщин.
"На работе ни в коем случае нельзя поддаваться подобным иллюзиям. Надо понимать, что после соблазнения ситуация не станет лучше. Это не тот путь, который следует рассматривать в качестве карьерного продвижения по службе или улучшения своего благосостояния", — подводит итоги психолог.
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