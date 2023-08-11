Омское управление Роспотребнадзора прокомментировало содержание хлорида водорода в воздухе

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Согласно информации от ведомства, вредное вещество сконцентрировалось в двух городских районах из-за безветренных условий. Объединённая Гидрометеорологическая Служба Оби-Иртышского региона сообщила, что 9 августа содержание хлорида водорода в Октябрьском районе превысило норму в 2,1 раза. Также ядовитое вещество было зафиксировано в Советском районе (превышение в 2,7 раза от предельно допустимой концентрации). Представители регионального Роспотребнадзора уточнили ситуацию, передаёт gorod55.ru.

Фото: Фото с официального сайта

"Исходя из имеющейся информации никаких нарушений производственных циклов, аварий, разливов в этот день не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно Роспотребнадзору, скопление хлорида водорода связано с неблагоприятными метеорологическими условиями. Вредные вещества оседают в атмосфере в период безветренной погоды.

Представители ведомства отметили, что это не повлияло на общее состояние атмосферного воздуха. На данный момент не зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода. Однако в Обь-Иртышском УГМС был введен режим неблагоприятных метеорологических условий до 11 часов утра сегодняшнего дня. Этот режим объявляется каждый день с 27 июля.

В период неблагоприятных метеорологических условий местным жителям рекомендуется ограничивать использование личных автомобилей, избегать сжигания мусора, не гулять с детьми вблизи дорог и, по возможности, не находиться на улице.

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