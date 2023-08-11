Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

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Аналитики интернет-сервиса "Работа.ру" провели исследование для составления августовского рейтинга наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве. Представители портала поделились этой информацией с изданием "Вести Подмосковья".

Фото: 1rre.ru

Согласно данным "Работа.ру", в августе текущего года наибольший доход могли получить фитнес-тренеры столицы. Заработная плата на этой должности может достигать 300 тысяч рублей в месяц, но и обязанности весьма обширны: проведение индивидуальных и групповых тренировок, разработка тренировочных программ, постоянное присутствие в тренажерном зале и другие задачи. Работодатели предпочитают видеть на этой позиции специалистов с профильным спортивным или медицинским образованием, а также даже бывших известных спортсменов.

Хорошо зарабатывают и упаковщики на складе. Профессионалы этой области могут получать до 210 тысяч рублей и занимаются приемкой, размещением товара на складе. Для этой работы часто не требуется специальной подготовки, однако о начальных условиях труда информации не предоставляется.

Позиция менеджера по маркетингу и рекламе также позволяет зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц, но для этого требуются специализированные знания в области продвижения проектов, опыт разработки стратегий маркетинга, а также умение организовывать рекламные кампании, сотрудничать с блогерами и управлять социальными сетями.

Далее в рейтинге идут вакансии геодезистов с зарплатой от 150 тысяч рублей, требующие специальных навыков, высшего образования и опыта работы, а также менеджеры по персоналу, которые могут зарабатывать 120 тысяч, и приходящие домработницы с жалованием в 110 тысяч, для работы которых не требуется какое-либо образование.

Согласно исследованию, в районе 100 тысяч рублей заработать также могут сиделки, плотники-гипсокартонщики и специалисты в ряде рабочих и строительных профессий.

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