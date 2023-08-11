В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, высказала мнение о необходимости сокращения рабочей недели в России с 40 до 36 часов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Она подчеркнула, что эффективность труда значительно возросла благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения. Также аргументом депутата является то, что при 40-часовой недели сотрудники сейчас "выгорают".

По словам депутата, наступило время обсуждения и внедрения сокращённой рабочей недели.

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