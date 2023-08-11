Минтранс Подмосковья призывают водителей быть осторожными на фоне дождя и сильного ветра

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Водителям в Московском регионе рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и избегать парковки под неустойчивыми конструкциями из-за сочетания дождя и сильного ветра. Оповещение было опубликовано на официальном Telegram-канале Министерства транспорта Московской области.

Фото: nn.ru

В сообщении содержится призыв к водителям оставаться внимательными и не отвлекаться на телефоны, соблюдать ограничения скорости и безопасную дистанцию, воздерживаться от резких маневров, осторожно парковаться и держаться подальше от нестабильных сооружений.

Пешеходам также напоминают о необходимости проявлять осторожность при переходе улиц.

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