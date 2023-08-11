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В Челябинске экс-депутата приговорили к трём годам колонии за попытку мошенничества

1:21
Общество

Копейский городской суд признал бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачёва виновным в покушении на мошенничество с возвратом 1,5 млн рублей НДС. Он был признан виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество). Суд приговорил его к трём годам лишения свободы и назначил штраф в размере 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Челябинске экс-депутата приговорили к трём годам колонии за попытку мошенничества
Фото: pixabay.com

Суд также оставил в силе арест его имущества, включая автомобиль, прицепы и доли в уставном капитале.

По версии следствия, Толкачёв, занимая должность директора ООО ПСМО "Пирамида", которое является единоличным исполнительным органом ООО "Коркинский стекольный завод", попытался подать документы в налоговый орган на возмещение НДС на сумму 11 940 390 рублей. Эти документы включали в себя мнимую сделку с ООО "Промгаз" на сумму более 1,5 млн рублей. Однако его попытки присвоения были пресечены, когда налоговая проверка выявила мошенническую схему.

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В Челябинске экс руководителя аппарата гордумы осудили за мошенничество
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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