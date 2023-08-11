На Херсонщине у жителя Скадовска силовики изъяли автоматы, магазины и патроны к ним

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В сотрудничестве с коллегами из УФСБ Российской Федерации полиция Херсонской области успешно конфисковала автоматы, магазины и боеприпасы к ним у жителя Скадовска. УМВД по региону поделилось этой информацией в своем Telegram-канале.

Фото: shkolazhizni.ru

После получения информации о том, что у 59-летнего гражданина, проживающего в Скадовске Херсонской области, может быть огнестрельное оружие и запрещенные боеприпасы, предназначенные для гражданского использования, правоохранительные органы приняли меры. Сотрудничая с УФСБ, полиция обнаружила и конфисковала по месту жительства этого лица два автомата АК-74 калибра 5,45 мм, а также 856 патронов калибра 5,45 мм, 3 подсумка к ним и 12 магазинов к АК-74.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Херсонской области для дальнейшего расследования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.