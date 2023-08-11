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"Ростех" на "Армии-2023" покажет модифицированную версию робота-сапёра для новых регионов РФ

2:02
Общество

На форуме "Армия-2023" холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Госкорпорацию "Ростех") представит усовершенствованный вариант роботизированной системы разминирования МГК-4 "Шмель", предназначенной для гуманитарного разминирования. 

"Ростех" на "Армии-2023" покажет модифицированную версию робота-сапёра для новых регионов РФ
Фото: itcrumbs. ru/rosteh-zapustil-onlajn-magazin_53435

Уточняется, что доработка машины была произведена по результатам испытаний, проведенных на полигоне МЧС России. Модернизированная версия роботизированного комплекса разминирования отличается такими усовершенствованиями, как отсутствие кабины и всех систем ручного управления.

"Модель "Прометей" (программно-аппаратный комплекс для роботизации оборудования), используемая в машине разминирования, обладает повышенной надёжностью. Для большего удобства усовершенствован пульт управления, увеличено время его работы. Изменения коснулись и рабочей части роботизированного комплекса разминирования. В модернизированном варианте используется сапёрный нож с увеличенной до 250 мм глубиной обработки почвы, изменена форма ударных молотков, отрегулирована длина цепи. Внедрён новый механизм движения отвала над землей — он повторяет рельеф местности в плавающем положении", — говорится в сообщении "Ростеха".

Роботизированный комплекс разминирования был разработан ОАО "Ковровский электромеханический завод" и ВНИИ "Сигнал" (оба входят в состав "Высокоточных комплексов"). Первоначально он был представлен на выставке "Комплексная безопасность-2023". Созданная на базе мини-погрузчика "Ант-1000" система оснащена гидравлической лебедкой, цепным фалом и предназначена для обнаружения и обезвреживания противопехотных мин.

По мнению Бекхана Оздоева, индустриального директора кластера "Ростеха" по вооружению, боеприпасам и спецхимии, эта техника будет особенно востребована в новых регионах РФ.

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Техника сапёров
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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