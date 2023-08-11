В США в 2022 году зарегистрировали рекордное число самоубийств с 2000 года

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Число смертей в результате самоубийств в США в 2022 году увеличилось на 2,6% по сравнению с показателями 2021 года, достигнув рекордных значений, не наблюдавшихся с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: ya.ru

Согласно их анализу, в 2022 году покончили с собой около 49,4 тыс. американцев по сравнению с 48,1 тыс. в 2021 году.

Эксперты отмечают, что "самоубийства остаются одной из ведущих причин смерти граждан в США".

Как подчеркивается в исследовании, в 2022 году от самоубийства погибли более 39 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин. Как в 2021, так и в 2022 году наибольшее число самоубийств произошло в возрастной группе 25-44 года, превысив 16 тыс. человек. Число лиц в возрасте от 45 до 64 лет, решивших покончить с собой, увеличилось за год на 6,6% и достигло 15,6 тыс. человек.

Ранее организация Gun Violence Archive сообщила, что с начала года жертвами применения огнестрельного оружия в США стали более 25 тыс. человек. Только за первое полугодие текущего года в США произошел 421 случай массовых расстрелов, причем 28 из них были классифицированы как массовые убийства.

Право на ношение огнестрельного оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции США.

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Волна суицида в США: количество самоубийств выросло на 30%