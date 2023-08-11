Власти Таджикистана приняли стратегию по защите прав человека

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Национальная стратегия защиты прав человека в Таджикистане на период до 2038 года официально одобрена, о чём сообщила пресс-служба президента Эмомали Рахмона.

Фото: Fotodom.ru

Утверждение Национальной стратегии, которая направлена на защиту прав и свобод человека в стране, последовало за постановлением правительства, изданным 5 августа 2023 года. Стратегия охватывает широкий спектр мер, направленных на укрепление прав человека и содействие их соблюдению.

Стратегия, разработанная межведомственной целевой группой, учитывает установленные международные нормы в области прав человека, рекомендации учреждений Организации Объединенных Наций и согласуется с целями устойчивого развития.

Эта стратегическая инициатива подчеркивает приверженность Таджикистана продвижению прав человека и защите достоинства и благополучия своих граждан.

Ранее мы сообщали, что российские инвесторы вложат 500 тыс. долларов в создание предприятие в Таджикистане, которое будет выпускать комплектующие для сельхозтехники.

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