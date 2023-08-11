Жителям и гостям Москвы теперь разрешено купаться в водоемах, расположенных в пределах восьми специально отведенных зон отдыха, сообщается на сайте Московского управления Роспотребнадзора (Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).
"Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности купания в зонах отдыха московское управление Роспотребнадзора провело масштабную проверку в течение летнего сезона. В общей сложности 761 проба воды и 974 пробы песка были проанализированы в аккредитованной лаборатории Федерального медицинского учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". В результате было проведено около 11 000 исследований для оценки санитарных, химических и микробиологических показателей", — говорится в сообщении.
Разрешённые места для купания включают Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, пляж Динамо и Тропарево. Однако пляжи "Левобережный" и "Головинские пруды", а также "Путяевский пруд №1" и Большой Садовый пруд являются зонами отдыха без купания.
Ранее мы писали, что в Краснодарском крае запрещали купание на большом количестве пляжей из-за штормов.
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