В Москве разрешили купание в восьми зонах отдыха

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителям и гостям Москвы теперь разрешено купаться в водоемах, расположенных в пределах восьми специально отведенных зон отдыха, сообщается на сайте Московского управления Роспотребнадзора (Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Фото: https://images.theconversation.com/

"Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности купания в зонах отдыха московское управление Роспотребнадзора провело масштабную проверку в течение летнего сезона. В общей сложности 761 проба воды и 974 пробы песка были проанализированы в аккредитованной лаборатории Федерального медицинского учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". В результате было проведено около 11 000 исследований для оценки санитарных, химических и микробиологических показателей", — говорится в сообщении.

Разрешённые места для купания включают Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, пляж Динамо и Тропарево. Однако пляжи "Левобережный" и "Головинские пруды", а также "Путяевский пруд №1" и Большой Садовый пруд являются зонами отдыха без купания.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае запрещали купание на большом количестве пляжей из-за штормов.

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