Юрист Ченцова: вернувшиеся из-за границы россияне обладают правом на бесплатное получение земель

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Юлия Ченцова напомнила соотечественникам о том, что в стране действуют федеральные и региональные программы, ориентированные на получение земельных участков на бесплатной основе.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщают корреспонденты информационного портала Ura. ru, граждане России обладают правом на получение земель бесплатно либо на льготных условиях в аренду или собственность.

Желающим необходимо пройти регистрацию на "Госуслугах", а также процедуру получения соответствующей услуги от государства. Потребуется также предоставить пакет документов и заплатить пошлину, уточнила юрист.

Действующим в России законодательством предусмотрена также возможность личной подачи заявления специалистам МФЦ по месту жительства, резюмировала Ченцова.

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