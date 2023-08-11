В августе Киргизия прекратила подачу оросительной воды в южную Жамбылскую область Казахстана, в результате чего возникла угроза для сельскохозяйственных культур в этом районе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.
Согласно сообщению, "в августе потребность Казахстана по реке Талас составляет 45 кубометров в секунду, однако в реальности вода не подается. В настоящее время ведутся переговоры с Таласским бассейновым водным управлением Кыргызстана".
В ходе переговоров также решаются вопросы, связанные с эксплуатацией Жамбылской ТЭС.
Министерство сообщило, что несколько районов южного региона Казахстана испытывают дефицит поливной воды, и "из-за отсутствия водоснабжения из Кировского водохранилища под угрозой находятся около 4 тыс. га посевов лука и сахарной свеклы".
Для решения проблем в Жамбылской области в настоящее время находится заместитель главы министерства Галидулла Азидуллин, отметили в пресс-службе.
Исторически сложилось так, что оросительная вода в южный регион Казахстана, составляющая до 80%, поступает в основном из Кировского водохранилища Кыргызстана, используя воду трансграничной реки Талас.
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