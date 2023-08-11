Киргизия прекратила подачу воды для полива на юг Казахстана

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

В августе Киргизия прекратила подачу оросительной воды в южную Жамбылскую область Казахстана, в результате чего возникла угроза для сельскохозяйственных культур в этом районе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Фото: https://allotmentnotes.com/

Согласно сообщению, "в августе потребность Казахстана по реке Талас составляет 45 кубометров в секунду, однако в реальности вода не подается. В настоящее время ведутся переговоры с Таласским бассейновым водным управлением Кыргызстана".

В ходе переговоров также решаются вопросы, связанные с эксплуатацией Жамбылской ТЭС.

Министерство сообщило, что несколько районов южного региона Казахстана испытывают дефицит поливной воды, и "из-за отсутствия водоснабжения из Кировского водохранилища под угрозой находятся около 4 тыс. га посевов лука и сахарной свеклы".

Для решения проблем в Жамбылской области в настоящее время находится заместитель главы министерства Галидулла Азидуллин, отметили в пресс-службе.

Исторически сложилось так, что оросительная вода в южный регион Казахстана, составляющая до 80%, поступает в основном из Кировского водохранилища Кыргызстана, используя воду трансграничной реки Талас.

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