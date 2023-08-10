На Марсовом поле во Львове эксгумировали останки свыше 650 человек

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Телеграм-канале мэрии Львова появилось сегодня сообщение о том, что эксгумировали останки 653 человек на мемориальном кладбище на Марсовом поле, на котором располагались могилы воинов, погибших во время Первой мировой войны и в советский период.

Фото: u-f.ru

Из официального заявления ведомства следует, что эксперты работали на кладбище в течение четырёх месяцев. Из 653 останков 26 — периода Первой мировой войны.

Все захоронения перенесут в запланированный к строительству мемориальный комплекс. Хранящиеся в специальном депозитарии останки времён Советского союза будут перемещены на другое кладбище.

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