В Телеграм-канале мэрии Львова появилось сегодня сообщение о том, что эксгумировали останки 653 человек на мемориальном кладбище на Марсовом поле, на котором располагались могилы воинов, погибших во время Первой мировой войны и в советский период.
Из официального заявления ведомства следует, что эксперты работали на кладбище в течение четырёх месяцев. Из 653 останков 26 — периода Первой мировой войны.
Все захоронения перенесут в запланированный к строительству мемориальный комплекс. Хранящиеся в специальном депозитарии останки времён Советского союза будут перемещены на другое кладбище.
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