ЦУМ подал ответный иск волгоградцу, который приобрёл брендовые вещи в 846 раз дешевле

Торговый дом ЦУМ подал ответный иск против жителя Волгограда, который воспользовался технической ошибкой на сайте магазина и купил известные брендовые товары по ценам от 19 до 129 рублей.

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Эти цены были на 846 раз ниже реальной стоимости товаров. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская. Она добавила, что Дзержинский районный суд Волгограда начал рассмотрение гражданского дела, в котором истец — Станислав А. - обратился с иском против ОАО "ТД ЦУМ" для защиты своих прав как потребителя. Кроме того, "ТД ЦУМ" в свою очередь подал встречный иск против Станислава А. с требованием об отмене договора купли-продажи.

В предыдущем разрешении спора Верховный суд Российской Федерации поддержал позицию жителя Волгограда, который из-за технической ошибки на сайте ЦУМа купил дорогие товары по сильно заниженным ценам, а затем получил уведомление о невозможности доставки. После этого дело было передано на рассмотрение судам разных уровней, которые поддержали магазин. Тем не менее Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на повторное рассмотрение. Первое заседание в Дзержинском районном суде Волгограда состоялось 10 августа.

В соответствии с информацией от представителей судов общей юрисдикции, "ТД ЦУМ" запросил проведение судебной оценочной экспертизы в данном деле, но данное ходатайство было отклонено. Также представитель магазина потребовал предоставления доказательств оплаты товаров, и суд удовлетворил это требование. Екатерина Вальковская добавила, что суд призвал Станислава А. предоставить банковскую выписку, подтверждающую перевод денежных средств на счет ОАО "ТД ЦУМ". Следующее заседание по данному делу назначено на 31 августа.

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