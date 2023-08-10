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Невзорова* оштрафовали за разжигание ненависти

2:31
Общество

Приморский суд Санкт-Петербурга наложил штраф в размере 20 тыс. рублей на журналиста Александра Невзорова*, который признан иностранным агентом в России.

Невзорова* оштрафовали за разжигание ненависти
Фото: https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/bce/bce3a0185675c1c385f8c1355f6526ec_cropped_1332x888.jpg

Штраф был наложен за высказывания, подстрекающие к ненависти, которые Невзоров сделал, включая оскорбительные комментарии в адрес президента России, военных и актеров. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), в отношении Александра Невзорова*. Суд признал Невзорова* виновным и назначил штраф в 20 тыс. рублей", — гласит официальное сообщение.

Предварительно стало известно, что дело против Невзорова* было начато городской прокуратурой. Согласно представленным материалам, в феврале 2023 года на YouTube-канале "Александр Невзоров" было опубликовано интервью самого журналиста для белорусской службы "Радио Свобода"* (признанной иноагентом в России). В ходе интервью Невзоров сделал высказывания, провоцирующие ненависть и унижающие достоинство, в адрес президента России, жителей страны и событий 2014 года в Крыму. Также на том же канале была размещена передача из серии "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg", в которой Невзоров* аналогично высказался о российской армии, актерах, специальных военных операциях и русской истории.

Экспертное заключение подтвердило, что видеоматериалы содержат высказывания, унижающие достоинство граждан России и Белоруссии, включая военнослужащих, представителей власти, артистов, казаков и духовенство.

В конце июля Приморский суд Санкт-Петербурга наложил на Невзорова штраф в размере 40 тыс. рублей за публикацию в марте в своем Telegram-канале материала без обозначения статуса иностранного агента. Суд указал на то, что Невзоров покинул Россию 12 марта 2022 года и с тех пор не возвращался.

* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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