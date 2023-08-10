В ходе осенней сессии Госдума обсудит законопроект, касающийся "треш-стримеров"

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект в ходе своей осенней сессии, касающийся ответственности за интернет-трансляции с проявлениями насилия и неподобающего поведения, обычно называемые "треш-стримеры". Артем Метелев, глава думского комитета по молодежной политике, раскрыл эту информацию в Telegram-канале комитета.

Фото: Госдума

Метелев обозначил ряд инициатив, которые будут рассмотрены в ходе осенней сессии, включая поддержку волонтерского движения, студенческих спортивных клубов, молодых специалистов, оценку качества образования, регулирование "треш-стримеров", продвижение наставничества, развитие студенческого самоуправления, поправки в Федеральный закон "Об образовании", отмена подоходного налога с физических лиц на гранты и многое другое.

Депутат уточнил, что предложенный законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Законодательные поправки, о которых рассказал Метелев, предполагают наложение административных штрафов в размере до 600 000 рублей и, в конкретных случаях, потенциальную уголовную ответственность для тех, кто занимается "треш-стримами".

Кроме того, законопроект наделит суды полномочиями налагать ограничения на конкретные виды деятельности для "треш-стримеров". Дополнительные положения включают расширение списка запрещенного контента в социальных сетях.

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