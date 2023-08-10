Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
22 российских туроператора лишились права обслуживать туристов
За 2023 год Петербург посетили 173 тысячи иностранных туристов
Выигравший 6,5 млн фунтов стерлингов британец потратил все деньги и стал бездомным
В ХМАО охотник выстрелил из ружья в школьника, перепутав его с гусем
"Ростех": мошенники начали наживаться на ЧП в Сергиевом Посаде
Душанбе не считает операцию "Нелегал" в России давлением на граждан Таджикистана
Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД
В двухэтажном жилом доме, расположенном в центре Астрахани, произошел пожар
Эндокринолог: майонез вызывает онкологию и диабет

В ходе осенней сессии Госдума обсудит законопроект, касающийся "треш-стримеров"

1:30
Общество

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект в ходе своей осенней сессии, касающийся ответственности за интернет-трансляции с проявлениями насилия и неподобающего поведения, обычно называемые "треш-стримеры". Артем Метелев, глава думского комитета по молодежной политике, раскрыл эту информацию в Telegram-канале комитета.

В ходе осенней сессии Госдума обсудит законопроект, касающийся "треш-стримеров"
Фото: Госдума

Метелев обозначил ряд инициатив, которые будут рассмотрены в ходе осенней сессии, включая поддержку волонтерского движения, студенческих спортивных клубов, молодых специалистов, оценку качества образования, регулирование "треш-стримеров", продвижение наставничества, развитие студенческого самоуправления, поправки в Федеральный закон "Об образовании", отмена подоходного налога с физических лиц на гранты и многое другое.

Депутат уточнил, что предложенный законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Законодательные поправки, о которых рассказал Метелев, предполагают наложение административных штрафов в размере до 600 000 рублей и, в конкретных случаях, потенциальную уголовную ответственность для тех, кто занимается "треш-стримами".

Кроме того, законопроект наделит суды полномочиями налагать ограничения на конкретные виды деятельности для "треш-стримеров". Дополнительные положения включают расширение списка запрещенного контента в социальных сетях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Московских трэш-стримеров настигла карма | Обидчиков пенсионерки с шумом задержала полиция
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Марков прокомментировал антивоенные заявления основателя "Яндекса"
Инцидент, связанный с оскорблением ребенка в кепке с логотипом Z в Екатеринбурге, будет пересмотрено
Суд до 5 сентября отложил дело наемников "Азова"* из-за отсутствия адвоката
Чёрный тмин: масло, которое сделает ваши волосы здоровыми
В ООН заявили, что не имеют отношения к открытию Украиной коридоров в Черном море
Иран и США достигли соглашения в сделке по обмену заключенными
Визит Михаила Калинина в 1923 году: важные моменты в истории Приморья
В Запорожье ракеты ударили по гостинице с наёмниками и боевиками ВСУ
Украина внесла производителя рома Bacardi в список "спонсоров войны"
Россия предложила Индии программу безвизового обмена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников