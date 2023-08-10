Семь из 12 пострадавших в аварии в Гагре были выписаны из стационара

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Из 12 человек, пострадавших в результате автокатастрофы в Гагрском районе, семеро выписаны из больницы, говорится в заявлении Министерства здравоохранения республики, поступившем в ТАСС.

Фото: https://severpost.ru/docs/upload/2020/01/croppedImg_325741569.jpeg

"Семеро из 12 пострадавших в результате несчастного случая были выписаны из Гагрской больницы. В предыдущую среду два пациента с тяжелыми переломами были переведены в сочинскую больницу. В настоящее время три пациента остаются на стационарном лечении в Гагрской больнице. Один из них находится в стабильно тяжёлом состоянии после операции, в то время как двое других находятся в травматологическом отделении, и их жизни сейчас вне опасности", — заявил представитель министерства.

Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля в Гагрском районе во вторник привело к трагической гибели двоих человек — 66-летнего жителя Абхазии и 27-летней россиянки родом из Крыма. Впоследствии двенадцать человек были доставлены в больницу. В Министерстве здравоохранения республики уточнили, что среди пострадавших двое были местными жителями, в то время как остальные лица были туристами из России.

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