Большинство россиян не хотят, чтобы их дети учились в частных школах

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Большая часть российских родителей — 53% — высказались против обучения их детей в частных школах. В качестве аргумента они называют слишком высокую стоимость обучения, пишет Газета.Ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Подавляющее большинство родителей в РФ (83%) признались, что их дети хотят в государственные школы, а частные учебные заведения они даже не рассматривают.

Помимо очень высокой платы за обучение, в частных школах часто наблюдается несоответствие стоимости и качества преподавания. Так считают 27% родителей.

Что касается цены вопроса, 63% родителей отдают за обучение своих детей в частных школах 40-60 тысяч рублей, 18% опрошенных платят 60-100 тысяч рублей, а обучение 9% детей в частных учебных заведениях стоит от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

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