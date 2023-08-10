За первые шесть месяцев текущего года Литва выдала более 86 тыс. разрешений на временное проживание

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно заявлению Департамента миграции Балтийской Республики, в первой половине этого года Литва выдала более 86 000 разрешений на временное проживание.

Фото: dialogorg.ru

В отчете говорится: "В течение первых шести месяцев этого года было выдано в общей сложности 86,4 тысячи разрешений на временное проживание, что означает увеличение на 25% по сравнению со второй половиной 2022 года".

Департамент миграции подчеркивает, что почти половина этих разрешений выдается в рамках применения механизма временной защиты, предназначенного для военных беженцев. Большинство из этих видов на жительство, в общей сложности более 51 000, были выданы гражданам Украины, причем более 42 000 из них получили статус беженцев.

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года гражданам Белоруссии было выдано около 19 500 разрешений, россиянам — 2400.

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