Домашний страус, пропавший в Ленинградской области, найден и возвращен владельцам

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Домашний страус по кличке Стёпа из Сертолово Ленинградской области, который убежал, испугавшись пожара в соседнем доме, был успешно обнаружен и возвращён владельцам.

Фото: pixabay.com

Этой новостью с РИА Новости поделилась цирковая дрессировщица Лариса Линер, владелица страуса.

"С двух часов ночи мы с мужем без устали прочесывали лес… В конце концов, нам позвонили из местного садоводческого товарищества, где был обнаружен Стёпа", — рассказала владелец страуса. Линер упомянула, что страус был извлечен из канавы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ведутся работы по поиску домашнего страуса, который сбежал после пожара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.