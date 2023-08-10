Домашний страус по кличке Стёпа из Сертолово Ленинградской области, который убежал, испугавшись пожара в соседнем доме, был успешно обнаружен и возвращён владельцам.
Этой новостью с РИА Новости поделилась цирковая дрессировщица Лариса Линер, владелица страуса.
"С двух часов ночи мы с мужем без устали прочесывали лес… В конце концов, нам позвонили из местного садоводческого товарищества, где был обнаружен Стёпа", — рассказала владелец страуса. Линер упомянула, что страус был извлечен из канавы.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ведутся работы по поиску домашнего страуса, который сбежал после пожара.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".