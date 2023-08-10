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Домашний страус, пропавший в Ленинградской области, найден и возвращен владельцам

0:43
Общество

Домашний страус по кличке Стёпа из Сертолово Ленинградской области, который убежал, испугавшись пожара в соседнем доме, был успешно обнаружен и возвращён владельцам.

Домашний страус, пропавший в Ленинградской области, найден и возвращен владельцам
Фото: pixabay.com

Этой новостью с РИА Новости поделилась цирковая дрессировщица Лариса Линер, владелица страуса.

"С двух часов ночи мы с мужем без устали прочесывали лес… В конце концов, нам позвонили из местного садоводческого товарищества, где был обнаружен Стёпа", — рассказала владелец страуса. Линер упомянула, что страус был извлечен из канавы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ведутся работы по поиску домашнего страуса, который сбежал после пожара.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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