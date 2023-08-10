В Челябинской области в национальном парке "Таганай" обнаружили богомола

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Впервые в истории ученые национального парка "Таганай", расположенного на географической границе между Европой и Азией, обнаружили богомола — хищное субтропическое насекомое. Как сообщает пресс-служба парка, специалисты считают, что появление этих нетипичных хищников в данном районе может быть связано с тёплыми воздушными потоками из других регионов.

Фото: pixabay.com

"Это странное и беспрецедентное явление для истории национального парка "Таганай". В июле наблюдались самые жаркие температуры за последние несколько десятилетий, в среднем около 20 градусов", — заявили в пресс-службе.

По данным ученых парка, богомолы обычно встречаются в Средиземноморье, Африке, Центральной Азии и Южной Европе. По всей видимости, тёплые атмосферные фронты привели их на Таганай.

"Первой проблемой для богомолов в парке может стать голод — эти агрессивные хищники потребляют все, что движется, даже добычу крупнее их самих. Хотя сытый богомол не сможет впасть в спячку в парке, ему придется вернуться в свой субтропический дом, чтобы пережить холода", — поясняют сотрудники парка.

Богомолы — это насекомые, известные своей позой "молящегося", которую они используют для ловли других насекомых — как правило, летающих. Национальный парк "Таганай" расположен в окрестностях Таганайского хребта, к северу от города Златоуста Челябинской области. Парк расположен на географической границе между Европой и Азией и занимает общую площадь 56,8 тыс. га.

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