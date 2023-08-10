Китайская компания будет поставлять искусственное мясо для ресторанов

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Китайская компания CellX приступила к пробному запуску производства синтетического мяса, предназначенного для ресторанов Шанхая. По данным Reuters, CellX уже представила образцы блюд, изготовленных из клеток животных в лабораторных условиях, как властям, так и инвесторам.

Фото: marieclaire .ru

Шашлыки и мясной фарш были одними из первых изобретений, появившихся в лаборатории CellX. На ранних этапах производства каждое блюдо стоит менее 100 юаней (13,87 доллара), а генеральный директор компании Ян Цзылян сообщил, что стоимость одного 500 гр мяса, выращенного в лабораторных условиях, составляет примерно 100 долларов.

В настоящее время предприятие работает в пилотном режиме и может производить всего несколько тонн мяса в год. Однако, по словам представителя компании, после выхода на полную производственную мощность коммерческое предприятие намерено увеличить производство до сотен тонн к 2025 году. Расширение производственных мощностей крайне важно для снижения себестоимости синтетического мяса.

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