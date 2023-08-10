В Ярославской области отменили карантин, введённый из-за вспышки птичьего гриппа

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Недавно в Ярославской области были отменены карантинные меры в связи с птичьим гриппом, что стало значительным шагом на пути к сдерживанию вспышки. Однако важно отметить, что некоторые ограничения были сохранены для обеспечения дальнейшей безопасности и профилактики.

Фото: ozmo.ru

Снятие ограничений

В Ярославской области, где в течение последних трех месяцев действовал карантин в связи с эпизоотией птичьего гриппа, сейчас происходит постепенное ослабление введенных мер. В частности, разрешено перемещение живой птицы и инкубационных яиц, что свидетельствует о прогрессе в борьбе с эпизоотией.

Постепенное облегчение

Несмотря на то, что 8 августа было предоставлено частичное освобождение от ограничений, сопровождающееся отменой некоторых из них, были введены новые правила для обеспечения осторожного перехода. Согласно последней директиве, транспортировка яиц и живой птицы из бывшей карантинной зоны будет запрещена в течение 90 календарных дней. Однако стоит отметить, что из этого правила есть исключения, касающиеся, в частности, птицефабрик, расположенных на территории угрожаемой зоны.

Это означает, что продукция птицефабрики "Романовское", которая была эпицентром первой вспышки, действительно возобновит свою экспортную деятельность, но под усиленным контролем и в соответствии с установленными протоколами безопасности.

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