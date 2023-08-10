Для многодетных родителей могут ввести рабочую четырёхдневку: четыре за три

Четырёхдневную рабочую неделю намерены установить для родителей, у которых три и более ребёнка, сообщили в Госдуме России. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР.

Фото: uukamelot.ru

По словам главы фракции Леонида Слуцкого, эта мера позволит улучшить процесс воспитания детей и укрепит семьи.

"Очевидно, что для родителей, воспитывающих трёх и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребёнку, его воспитанию, здоровью", — сказал Слуцкий "Известиям".

Однако, многие депутаты Госдумы опасаются, что подобные поправки в законопроект могут привести к дискриминации многодетных родителей и работодатели просто не будут нанимать их.

Законопроект направят на заключение в правительство 10 августа.

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